【美女饕廚】夏日水果頌篇

大家好，今日為大家介紹一家米芝蓮兩星的法國餐廳，位於上環荷李活道，主廚Chef Vicky為美女師姐，畢業於藍帶廚藝學院泰國分校，她追求完美演繹，這裏像美術館，精緻的餐飲沒有特定的菜單，食材搜羅於世界各地，不斷創新，利用時令材料創造經典的食譜。這一頓飯可以說是一種味覺與視覺的藝術享受。這裏裝修時尚、燈光和諧、帶粉色系。夏天水果當做，今天的主題便是水果，用各種水果作不同配搭，十分期待啊！

先來Amuse Bouche，是中式膶腸配車厘子，味道有點像Amber經典餐前小點的鵝肝醬Lollipop，膶腸Mousse以一層薄薄的車厘子啫喱包着，賣相很是精緻，又甜又酸，入口慢慢融化。另外的車厘子Tart裏面是煙熏鰻魚，還有一款是帶子配白蘿蔔，泡在黃皮汁內，3款都十分開胃。

第一道菜來了，下層是新鮮士多啤梨和番茄醬，中層是帶鮮蝦香味的乳酪，上層是魚子醬，配上酸種麵包和發酵了的士多啤梨醬，質感軟滑，整體的味覺也是偏酸，然而也是清新的開始。

之後是石斑魚柳，上面那片鹹檸檬，下面是橄欖泡泡和法國豆，美輪美奐得無話可說。魚肉煮至剛熟，肉質嫩滑細膩，與小量的鹹檸檬一起吃能提升鮮味，輕盈的橄欖泡泡，令層次更豐富，不錯！

再來是炸豆腐配茄子，精粹在於底部法式紅酒醬汁，中西搭配，鮮艷的色澤，味道可口，但沒有太大驚喜。

又來另一款主菜羊肉捲配無花果，用新鮮無花果切片，羊肉嫩滑，選擇了TE MANA LAMB，來自新西蘭，用菊苣菜餵養，這款羊肉含大理紋的脂肪比例，又稱為「和羊」，烹調時熱力令脂肪融化，讓它吃起來質感更柔軟多汁。

最後是甜品，可麗餅配雲呢拿雪糕，鋪上新鮮杧果，配上檸檬杧果汁，吃起來有微微的陳皮香，清新減膩。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）