馬浚偉做電台創作總監　謙稱同王祖藍差得遠！

藝人馬浚偉出席活動時，宣布他擔任電台創作總監，他受訪時透露職責主力構思不同類型節目：「我最大嘅興趣係電視部，所以佢哋搵我，我就好快答應，但我講明我對時事、政治唔識亦冇興趣，我主要係做社會服務、資訊文教、音樂方面，我建議電台要有自己嘅音樂節目。」

只是兼職 並非公務員

他否認是替代周國豐的職務，自言只是兼職身份，並非公務員，但有簽合約：「我本身太多工作，冇可能將所有時間放喺度。（年期呢？）每年續約，因為我都承諾唔到做幾耐。我主要係提意見，取唔取納要睇台長、電台處長、副處長。（會唔會好多掣肘？）我還好，之前同幾位處長開過會，佢哋好開放。（暫時有咩節目落實會做？）音樂節目，仲有個《溫故知新》嘅現代版，我想做番以前同黃霑叔主持嘅《江山如此多FUN》呢類文化節目，呢啲都籌備中。對我嚟講吸引力唔係錢，而係畀到資源我去構思好節目。（畀幾多預算你？）唔係我一個人講，始終係個公營機構。」

至於會否擔心跟王祖藍比較？他謙稱跟對方差得遠，對方是無綫首席創意官，自己只是做到手都直：「係兩回事，佢係做綜藝娛樂，我係做資訊文教、藝術文化同音樂，我唔係綜藝嘅材料。」