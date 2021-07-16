跑400米破個人紀錄　譚俊彥獲頒「最喜愛運動員」

無綫為東奧炮製的特備節目《明星運動會》經已完滿結束，今日（16日）特意於電視城舉行《明星運動會》「獎牌大晒冷」暨慰勞宴，更即場頒發5個「最喜愛運動員」大獎，除了有無綫高層曾志偉、樂易玲出席之外，還有逾百名藝人參與，場面盛大！

曾志偉台上笑言好後悔冇參賽，若重新給他選擇的話，他說最想參加乒乓波賽事，因為可以跟前乒乓波港隊成員陳展鵬「搓兩板」較勁，問到曾為職業足球員的他可會想落場故技重施，他笑指「唔好搞」：「唔好害到人，之前前鋒、後衛都踢過，再踢就踢中場，保持中立，走唔郁啦！」

「最喜愛運動員」5名獲獎者包括譚俊彥、李君妍、孔德賢、何慈茵，而最後一名得獎崔錦棠，則是現場公投得來。其中譚俊彥受訪表示有參與籃球及400米跑步2項賽事，他開心指，於跑步初賽破到自己個人紀錄：「400米1分06秒完成，呢個歲數跑到呢個成績好好，啲對手全部都係啲20幾歲嘅，但因為之後要拍劇，入到圍都參加唔到決賽，係有啲可惜嘅。」賽後有Keep住跑？他說平時每日都有跑步，但最近被勒令停跑：「只可以喺屋企部行步機做運動，因為劇組唔畀我再曬，之前燶晒又瘦，有好多人問我係咪病！」

他又冧爆話近日陪對仔女去踩單車享親子樂，囝囝更要求他捉住手教踩單車：「真係好Sweet！呢個係我同佢嘅回憶，希望佢大個記得。」講到他月尾生日，他說應該要開工，現時橫跨2套劇：「生日有工開都係好事，小朋友學費好貴！」