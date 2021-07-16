魔性之女　鬥魅力最強

隨着時間推移，女人嘅魅力會逐漸減少，不過凡事總有例外，好似日本AV界有兩位魔性之女出道愈耐，卻係愈來愈有魅力，佢哋就係古川伊織同愛音麻里亞，唔知大家認為邊個係你心目中嘅魅力女神呢？

電眼姐姐

日本AV廠SOD曾經擁有3大巨頭，古川伊織就係其中之一。今年28歲嘅佢，於2012年出道，翌年獲得第64屆SOD大獎嘅「優秀女優獎」，雖然呢個頒獎禮係SOD嘅小圈子選舉活動，但係伊織的確係睇得又演得，實力備受肯定。佢擁有一副溫婉斯文嘅姊系面孔，雙眼明亮電力十足，難怪被譽為充滿魔性魅力，令男人好似着魔一樣被佢迷倒。身材方面，曲線玲瓏加上肌膚滑溜，即使冇激凸巨乳，依然相當吸引。

不過，伊織嘅魅力不僅在於外在美，演出亦相當精彩，扮演楚楚可憐嘅角色時，表現得淒楚可憐，實在惹人憐惜；當佢變身成癡女又夠晒淫邪，毫不留情咁玩弄男優，但係演出又有股魔力令觀眾好想投入其中。就算係拍粉紅電影，一樣表現出優秀演技，喺第26屆粉紅電影大獎更獲得「新人獎」。

古川伊織

年齡：28歲

身高：5呎1吋

三圍：33C-23-34

最高水準

今年25歲嘅愛音麻里亞，2017年出道嘅時候，被片廠Prestige形容為「最高水準之美少女」，原因係生得綺麗迷人，堪比藝能界當紅女星，身材高挑且四肢纖幼，同時上圍對天然E奶分量十足，難得嘅係個躉有肉感，更係屬於桃子形，由頭到腳都咁吸睛，稱之為最高水準的確係冇錯！

初出道時，佢嘅表情比較木獨，動作亦唔夠流暢，經過時間浸淫之後，表現進步又悅目好多，特別係招呼M男嘅時候，一邊面露笑容，一邊粗暴對待，唔使用皮鞭，都能夠發揮得出SM女王嘅冷酷無情同淫邪氣場，呢份功力真係唔係個個女優都做得到！雖然麻里亞質素超班，不過就成日做出古怪行為，早前就因為好姊妹吉川蓮引退，佢又跟住話唔撈，但係轉頭又繼續拍AV。之後，佢又跳草裙舞話唔拍，點知好快又推出作品，真係估唔到佢想點呀！

愛音麻里亞

年齡：25歲

身高：5呎4吋

三圍：34E-24-35

第１回合

鬥身材

古川伊織雖然上圍僅得C Cup，不過肌膚夠嫩白，拍寫真同做床上戲都好好睇，但係相比起愛音麻里亞明顯差一截，因為佢身材高挑得嚟有前有後，雙腿又夠長，真係正到啪啪聲！

第2回合

鬥人氣

古川伊織作為SOD三大巨頭之一，而且出道8年，所以多人識就固之然，其社交網有成27萬位跟隨者，至於愛音麻里亞曾經紅極一時，仲受到Presige重視，但係因為成日跳草裙舞又神秘失蹤，搞到公司近期轉移力捧其他女優，人氣自然冇伊織咁勁，社交網嘅跟隨者只得7.6萬。

第3回合

鬥搵食路數

兩位女優都好積極咁發展其他範疇嘅工作，好似愛音麻里亞就成日舉行攝影會，但係古川伊織嘅發展更廣泛，早前加入惠比壽麝香葡萄，有好多機會登台，亦拍咗唔少粉紅電影，所以伊織嘅搵食路數肯定更多。

識睇一定睇伊織

近年愛音麻里亞嘅演技進步咗好多，大大改善咗以前缺乏表情變化嘅缺點，但係床上表現仲係唔夠肉緊，而古川伊織喺每場床戲都真情流露，同男優砌到愛慾交纏、難捨難離，睇落刺激好多，所以識睇一定睇伊織啦！