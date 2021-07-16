嫌《大叔的愛》唔夠喉！練美娟徐㴓喬望拍第二季

ViuTV劇集《大叔的愛》進入尾聲，劇集開播以來話題十足，除幾位主角外，連帶同劇其他藝人亦人氣急升，劇中飾演梓芊的徐㴓喬（Asha）及飾演Carman的練美娟（娟姐）除感謝觀眾支持外，亦笑言覺得劇集太短，應該加長拍第二季。

兩人被問到拍完《大叔》的感想，Asha説：「開始得好快完得好快，以觀眾身份嚟睇番真係唔夠喉㗎！應該再交代多少少，例如KK點解會無端端鍾意阿田、Francesca之後又會點，網上好多留言甚至我啲朋友都問㗎。（咁應該點？）如果可以一季季咁做就好啦！」身旁娟姐即加入：「我覺得可以加多啲演員參與，我哋喺office嘅生活事又或者酒吧見到嘅人生百態可以再豐富啲，更貼近我哋嘅生活，令觀眾會更加有共鳴。」她感恩遇上好劇組及得到一個好角色，令她可發揮之餘亦得到觀眾喜愛：「係我今年收到最大嘅禮物。（好多觀眾讚你。）好榮幸大家見到我咁滑稽嘅一面，平時大家都係話我霸氣。」

劇集成績獲大眾肯定，問到之後會否想繼續拍劇，身兼主持及新進演員身份的練美娟，坦言若要二選一，她比較想向主持方面發展：「雖然係做咗幾年主持，但要進步空間仲有好多，加上我喜歡講嘢同人交流，我會想喺主持方面有更多磨練，將技巧提升，比依家做得更好。」

而身兼網紅、模特兒及演員的Asha説：「Model方面我都算係去到差不多，我唔係Fashion model類型，知自己能力去到邊，但演員條路我知仲有好多嘢可以學，模特兒每次都係pose pose pose基本上一樣，但演戲每次都好唔同，好有新鮮感。」