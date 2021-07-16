廖啟智遺作上映　吳卓羲：佢演激動戲睇到毛管戙

藝人吳卓羲與劉心悠今晚現身2人主演的電影《女人街，再見了》首映，他們不約而同以牛仔裝上陣，心悠稱該戲已是2、3年前拍攝，記得首天開工便弄傷腳，感恩拍檔卓羲照顧，卓羲笑言若對方再受傷，大家便不用開工。提到已故藝人廖啟智也有份演出該片，是其遺作之一，卓羲表示跟對方較多對手戲：「佢係一個我好欣賞嘅前輩，拍攝時我好鍾意睇佢演戲，覺得好正，佢演啲好慘或者好激動嘅戲，我會睇到毛管戙，佢走咗好可惜。（有冇喺演藝上請教佢？）我會喺鏡頭後偷師，佢係個寶，偷得幾多得幾多，我拍嘅時候都會問佢得唔得，佢話你得㗎喇，佢有睇住我演，如果唔得，佢作為前輩會指點。」

心悠身形比之前發福，她尷尬地表示最近經常被人說肥：「我依家增肌中，不過要先增磅。（肥咗幾多？）我以為體重係40幾公斤，依家50幾公斤，為部戲而準備，依家係一個過程，不過好多人都叫我唔好再大隻。」她指要請教吳卓羲。卓羲笑謂只要不眠不休工作，自然會消瘦，提到近日他因為41歲仍保養得宜而登上網站熱搜，他說：「多謝。（點Keep Fit？）我少食澱粉質，食沙律菜同食肉，食得清淡啲。」問到心悠可擔心增肥容易減肥難？她自信地說：「增加到就可以減到，但我依家仲未增到肌肉，只係得個肥，好在有幾個月時間畀我準備。（肥咗會唔會冇自信？）着衫要好小心，但夏天衫比較難遮掩，我惟有當睇唔到。」

張立基淡出歌壇：我差唔多都退休

歌手張立基與太太現身電影首映，他表示在片中飾演古惑仔，跟已故演員廖啟智在戲中的對手戲不多，但大家相識多年，稱讚對方為人十分好。講到工作，他透露因疫情關係，近年甚少回內地登台，稍後會為電影開工及拍廣告，提到近年有不少跳舞節目，擅長舞蹈的他說：「最近比較熱門係Anson Lo，有粉絲話佢好似我後生個樣。（你覺得呢？）有啲似，佢跳舞跳得幾好。」不過他坦言因為年紀大，會逐漸淡出歌壇：「香港巿場唔適合出唱片，加上巿道又差，好難做。（會唔會轉型？）冇，我差唔多都退休，有戲拍就拍，唱歌方面冇積極去諗。（會唔會生小朋友？）冇諗住，唔生喇！」