天時暑熱，匿喺室內歎冷氣就最爽，但係亦有人喜歡去郊遊享受陽光同大自然氣息，好似今次介紹嘅3套作品就以野外作戰為主題，一班脫星玩到大汗疊細汗，夠晒熱辣辣！

巨乳海灘

夏日嘅海灘應該要有乜嘢？梗係巨乳同比堅尼啦！Elegant Angel就深明男士嘅諗法，推出最新作品《Big Tit Bikini Girls #5》，由Abbey Brooks、Eva Angelina、Kelly Divine、Carmen Hayes等巨乳脫星演出，劇情講乜？唔好意思，套片係零劇情，一開始先嚟一班比堅尼巨乳索女，喺海灘上波濤胸湧一番，跟住搭上型男後就展開肉搏戰。不過一次過後，又點能夠滿足到呢班慾望色女吖，跟住再返酒店房曳曳，戰況仲相當激烈添！

不務正業

火辣拖車女郎同郊野曳曳有乜嘢關係？就等呢套由Wicked Pictures炮製嘅《Trailer Park Girls》，話畀大家知啦！由人氣四仔導演Axel Braun執導，並搵嚟Kenzie Taylor、Emma Hix、Lydia Black等脫星演出，故事講單身型男諗住去郊外露營，點知架車行到半路拋錨，惟有搵人幫手拖車，卻估唔到對方係個辣妹，仲要係不務正業，車都未拖就已經主動擒住型男，由露營變野戰，令人又驚又喜！

裸體日光浴

如果喺郊外遇到一位索女正在裸體日光浴，同時望住你舔舔脷，你會有乜嘢反應？Reality Kings推出嘅《Dirty Intentions #10》，當中嘅男優好明顯即刻慾望爆發，然後同對方由郊外砌到入室內，一直大戰到冇晒貨為止！由Nicolette Shea、Abella Danger、Layla Sin等爆乳脫星演出，當中佢哋點解咁鍾意剝光豬曬太陽？之唔係為咗勾引搵男人曳曳，滿足個人慾望囉！

碟評

如果講情慾演出夠吸引嘅話，《Dirty Intentions #10》同《Trailer Park Girls》都係相當唔錯嘅選擇，尤其係後者嘅拖車女郎肉搏戲，更係相當有新意。不過講到最吸睛，一定係《Big Tit Bikini Girls #5》，事關海灘、巨乳加比堅尼，單係呢三個元素，已足以令四仔迷興奮無比，配合埋沙灘激戰場面，呢種火辣辣嘅官能刺激，試問大家點可能唔捧場呢？