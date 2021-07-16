大叔的愛結局︱黃德斌慘被飛！Edan同Anson Lo連環咀

ViuTV電視劇《大叔的愛》今晚（16日）播映大結局，前一集說到KK（黃德斌飾）與阿田（Edan呂爵安飾）由台灣返港打算舉行婚禮，更向眾人宣布婚事，之前一直以為已將Edan放下的阿牧（Anson Lo飾），聽到消息後發現原來自己還未擺低，更向梓芊（徐㴓喬飾）哭訴，但梓芊指Edan根本不知Anson Lo心中所想，更不知道自己究意想不想結婚，叫Anson Lo約他出來說清楚。

黃德斌帶Edan看婚禮場地，Edan心情忐忑，之後Anson Lo約他出來，途中卻遇到一名患急病的婆婆，Edan好心送婆婆入院，之後跑去搵Anson Lo時，對方已經離開。而Edan對黃德斌為他所做的一切都很感動，二人齊齊穿着白色禮服行婚禮，當雙方講完「我願意」要準備神聖一吻時，Edan突然想起Anson Lo。黃德斌知道並叫Edan去找Anson Lo，更假裝自己一早已取消酒會，但當全部人前來祝賀他們時，黃德斌謂：「Sorry，阿田飛咗我嘞！」之後又笑又喊，狀甚可憐。

Edan到大澳找Anson Lo，指自己還很愛他，又喊住拍對方房門謂：「阿牧！開門呀！唔好唔要我呀！」認真慘豬豬，之後阿田重投阿牧懷抱，二人更打算飛到台灣工作，執行李時打情罵俏，Anson Lo突然撲上Edan身上謂：「我唔想再忍嘞！」之後狂咀Edan，Edan最初「扮唔Like」，之後卻反撲Anson Lo，二人於完場前連番甜蜜咀嘴，sweet爆收場！