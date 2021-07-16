聲夢傳奇｜炎明熹姚焯菲對戰　張敬軒評價係…

無綫節目《聲夢傳奇》明晚（17日）將播出六位學員爭奪最後五強席位，之後會進入下周一（19日）的決賽，身為主理人的李克勤需要離開香港工作，未能參與最後兩場比賽，但在離港前作最後一次拍攝，期間他對15位學員表達不捨之情：「不知不覺投放咗好多感情喺你哋身上，今日都懷住一個唔係好開心嘅mood同你哋做嘢。」製作組安排六強學員到張敬軒的雅旺錄音室拍攝，原來克勤準備了一個驚喜給他們，就是邀得張敬軒擔任「星級舞台指導」。

該集比賽，第一組對戰是炎明熹（Gigi）對姚焯菲（Chantel），歌手李幸倪（Gin Lee）及王灝兒（JW）分別擔任二人之導師。張敬軒聽完Gigi及Chantel的演繹即大讚：「同一首歌，同一個旋律，帶畀聽歌嘅人唔同嘅感受。Chantel呈現一個純情女孩子坐喺巴士入面嘅畫面；Gigi嘅控制十分之好，技巧十分成熟。」張敬軒更笑指終於明白克勤為何會在節目中展現「慈父的笑容」。

第二組對戰是文凱婷（Aeren）對鍾柔美（Yumi），挑戰一首跳唱歌曲，AGA（江海迦）及衛蘭分別擔任導師。二人在團賽對戰中演繹《跳舞街》，活力青春及合拍的表現，獲得評審及網民喜愛。今次對戰爭取出線，Aeren卻因眼部發炎要做手術，要赴傷應戰，不過她及Yumi都覺得比賽結果不是最重要，反而希望合力做一個好的表演。

第三組對戰是冼靖峰（Archie）對何晉樂（Rock），泳兒及周柏豪分別擔任導師。Rock指今次對戰是預計之內， Archie則一早「打定輸數」，不過經過多場比賽之後，二人坦言打破成見，學識互相欣賞，希望今次比賽會打造一個好的作品。