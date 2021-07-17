【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月初八丙寅火危日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、入伙、開業

忌：祭祀、作灶、修廚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、6、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

平淡是福，只要循規蹈矩，就不要出現問題。

金牛座

單打獨鬥易碰釘，發揮合作精神才有利事業。

雙子座

人緣運稍遜，有可能惹上斤斤計較的麻煩友。

巨蟹座

化解矛盾要用腦，魯莽衝動只會令問題惡化。

獅子座

鬥志旺盛，行動力強，日程表再密也能應付。

處女座

自信心強，事業上有望取得突破，要繼續努力！

天秤座

只管做好分內事，切勿多管閒事，以免惹禍。

天蠍座

趁周末進行一次自我檢討，可發現自身不足。

人馬座

待人接物要理性，忌人云亦云，勿跟車太貼。

山羊座

人氣跌，身邊缺乏得力助手，謀事成效甚低。

水瓶座

言多必失，說話要經大腦，否則誠信會受損。

雙魚座

行事不宜太執着，不懂妥協會令你吃虧收場。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）猴 財運跌

鼠

人緣佳，貴人相助，大小事都應付自如。

牛

事事順利，工作表現突出，上位不是夢。

虎

跟同事通力合作，事業發展可錦上添花。

兔

和氣生財，人際關係好是你的最大優勢。

龍

桃花運旺盛，已婚者易嘗到感情的甜蜜。

蛇

財運跌，理財宜謹慎，勿打腫臉充闊佬。

馬

親和力強，能夠站在别人角度思考問題。

羊

雜務纏身，卻能夠冷靜應對，不慌不忙。

猴

是日沖煞，財運起伏不穩，投資需謹慎。

雞

身邊人因為你的付出而受惠，深感欣慰。

狗

偏財運強，關注市場動靜易有意外收穫。

豬

運勢大好，借貴人力量，謀事成功在望。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

Top 7男人眼中的Dream Girl

［天蠍座］

具有一種說不出的神秘魅力，看似捉摸不定的感覺，又永遠猜不透她在想甚麼。雖然疑心是重一點，但極具女人味，最能夠吸引男士們多望一眼，在未追到手之前，絕對是Dream Girl的大熱。

［天秤座］

具有優雅性格，是不會失禮人的星座女；入得廚房又出得廳堂，如果稍為懂得打扮，單是外表，就可以俘虜不少男士的心。

［水瓶座］

有獨立個性，又不隨波逐流，如果需要有高度自由的男士，水瓶女就是他們的Dream Girl。分析力強且甚麼事都可以跟你討論不同觀點，二人相處一定不會覺得沉悶。

［巨蟹座］

懂得照顧身邊人的日常飲食，又會顧及你的心情，這份細心已經是很貼心，加上很多巨蟹女的身材出眾，能夠吸引男士們歡心。

［雙子座］

能言善辯，甚麼話題都可以跟你談上大半天，而且有一顆好奇心，對刺激好玩的事都會感到興趣，就是沒有悶場的性格，是輕鬆沒壓力的相處。

［人馬座］

不重視結果只重視過程，雖然是個不能受束縛的星座，但只要兩人有相同的價值觀及想法，大家都可以從對方身上學到很多不同的人生哲理，是另類的個人魅力。

［獅子座］

有領袖風範，可以做任何個人決定，不用另一半費心，但另一角度來看是大女人風範，也不一定每一位男士都可以接受。