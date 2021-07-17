台灣最後黃金盛女｜張鈞甯半年吸2千萬揮低蔡依林

當林志玲、舒淇及林心如已陸續出嫁，就連陳喬恩也和馬來西亞富二代曾偉昌打得火熱，並婚訊頻傳時，台灣天后蔡依林及女星張鈞甯被網民封為「最後兩個的台灣黃金盛女」，看看兩人何時嫁得出，找到如意郎君。蔡依林和雖然單身，感情未有着落，幸好事業暢旺，吸金度高，但今年上半年以張鈞甯跑出，掘金功力比蔡依林更勝一籌！

憑內地劇《如懿傳》等劇集在內地人氣極高的張鈞甯，單是今年上半年已穩賺接近2千萬港元，不單在台灣先後拍了兩部電影《緝魂》及《野鬼》，估計片酬合共200萬港元，而在內地接拍內地綜藝節目《念念桃花源》，單是兩集的酬勞已有195萬港元，加上又是身為八個廣告的代言人，以每個廣告至少有200萬酬勞來計算，合共已有1,600萬港元，在疫情下短短六個月已進帳2千萬元，成績可謂驕人！

相反蔡依林明顯掘金步伐放緩，過往每年收入近億港元的她，今年在台北小巨蛋舉行《Ugly Beauty》巡唱尾站。此巡唱是由前年12月開始從台北小巨蛋「起跑」，去年曾移師高雄獻唱，直至今年四月再回歸小巨蛋，為期十五個月，合共超過17萬人觀賞，總票房達1.3億港元，而是次巡唱尾站共五場為她帶來1,300萬元進帳。今年上半年蔡依林除了開個唱外，主要都是在家抗疫及休息，陪伴愛犬，所以吸金力比張鈞甯明顯遜色。天后如她，雖然身家過億，但仍然奉行仍使得使原則，如其超跑在8年前以百萬港元買入，至今仍未換車，就連所用的行李箱都是用了7年。