東方日報C1：楊冪疫境捱苦　成年冇見女兒小糯米

年吸至少4億港元的內地女星楊冪，近年因海量的工作致開始有疲態，更被網民嘲為「殘冪」，前晚她出招發威一洗污名外，原來辛勞背後，更要忍受和愛女小糯米相思之苦，接近一年母女未有相見！主力照顧孫女的劉丹，指孫女從不感到缺失，讚她懂事乖巧，更是運動小健將！

楊冪的劇集、廣告及綜藝節目等浪接浪，早前被爆出4年狂吸17億港元，出名是「勞模」的她近年被指開始有疲態，更有毒舌網民嘲她「殘冪」，惟前晚她現身上海的時尚活動，行紅地氈時以拖尾裙上陣晒白滑長腿，盡顯霸氣，之後換上另一套Deep V「辣妹裙」，將其完美激凸身材表露無遺，「大冪冪」再現，「胸猛」氣勢驚艷全場，「殘冪」變「辣冪」！大批網友留言：「老婆辣辣的」、「要了命了！」楊冪的工作室也有「助攻」發布寫真相，雖然「辣妹裙」那輯明顯收火，未有集中其身材上，不過卻把「筷子腿」玩得出神入化，把雙腿擱在枱上，冶艷及誘惑共冶一爐！

在高企的人氣及曝光率下，加上要承受網民的指指點點，楊冪要繼續站穩一線位置，實不容易，背後更要飽受和女兒小糯米的相思之苦。因近年疫情嚴峻，據知她已有接近一年都未有親自見過小糯米，在其繁忙的工作日程上，如來港接受隔離，更是「奢侈」，根本抽不出時間，故只有靠視像通訊來維繫母女情，掌握女兒的生活日常。

楊冪和劉愷威在2018年冬至宣布離婚以來，一直合力照顧小糯米，希望女兒不會感到缺失。疫情前楊冪常以快閃方式爭取跟女兒見面，如曾被拍得特意來港出席女兒的運動會；前年她被發現從北京抵港，並親自接女兒放學，但逗留不足半天，又要趕返北京開工，就連愛女搞生日會，她一樣趕返港出席，可見其愛女情切。至於劉愷威平時花盡心思照顧及教育女兒，但如果要開工，像之前要在內地演出舞台劇，照顧女兒的重任就落在他的父親劉丹身上。

7歲女兒文武雙全

不經不覺，小糯米已7歲，並會在暑假後升讀小學二年級，和太太一起照顧孫女的劉丹，接受本報訪問時大讚孫女懂事乖巧，更言劉愷威及楊冪未能常常陪伴，但孫女依然很開心，並十分享受校園生活：「8月底孫女會升小二，佢嘅校園生活好開心，佢好乖，罩不離口，對於防疫衞生方面非常自律。」

早年楊冪曾公開盛讚小糯米有語言天分，更笑言女兒的英語水準比她高，所以自己要好好學英語，否則怕女兒5歲以後，自己未能跟對方溝通。原來小糯米文武雙全，在運動方面也有天分！劉丹說：「孫女好有運動細胞，最叻係打網球同埋打高爾夫球，至於畫畫一樣好叻。」

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