黃妍漫遊深水埗拍MV　撞正「小強」嚇到彈起

唱作歌手黃妍（Cath）繼出道專輯《黃妍說》後，花了2年時間籌備全新專輯《九道痕跡》，其中收錄重點新歌《輕盈》，其MV選址在深水埗一帶，Cath說：「深水埗畀人嘅感覺係舊區，但近年多咗好多文青、手作嘅舖頭，對於好多文青人嚟講，佢哋會喺朝早以一個好Chill、好Relax嘅狀態去打卡，但其實入夜嘅深水埗你會見到好多好沉重嘅嘢，所以喺我同團隊度MV大綱嘅時候，就打算自己一個人以較自在嘅姿態喺區內游走。」

但Cath在拍MV期間完全跟Chill扯不上任何關係，更被「不速之客」搶鏡︰「我哋有上天台拍，天台都幾恐怖，一入夜就有老鼠同曱甴！其中一幕我趴咗喺石壆位，點知有隻曱甴喺我側邊，班Crew唔敢出聲，到我拍完離開嗰吓見到，即刻嚇到彈開！另外仲有老鼠！我見佢哋喺天台度走嚟走去，仲喺啲電線上面行，好似行鋼線咁，真係嚇死！」

而新作《輕盈》是講Cath如何以輕盈姿態去面對沉重的世界，問到她平日如何釋放壓力？她說以前會去旅行，不過因為疫情都好耐冇飛︰「依家我會食雪糕！例如有時我做嘢做到好攰，夜晚會突然好想食雪糕，雖然明知食咁多雪糕唔係咁好，但係我覺得係一個情緒發洩，去釋放壓力嘅一個方法。」