前港姐兼娛樂新聞台主播鞏姿希(Krystl)參與《明星運動會》的射箭項目,最後更獲得亞軍,認真犀利!她發文表示:「上咗兩堂就去比賽,自己都覺得好不可思議,不過真係好享受射箭時候的感覺,好似世界平靜咗咁。All you need to do is focus and aim,又可以relieve stress(減壓),而且真係會上癮㗎!希望之後有機會再玩啦!」

事後受訪時,她透露其實從未玩過真正的射箭,今次加埋都只是練了3個鐘,當被讚天分高時,她即謙稱指可能因曾在英國及韓國玩過射槍,又坦言很喜歡玩射擊類的運動:「連打機都好鍾意玩射槍遊戲,所以知道有《明》就想試射箭,我平時諗嘢好衝動,但射槍、射箭時可以平靜我嘅心,令我個腦冇咁亂,而且當射中target時有種好強勁嘅滿足感,可以紓緩到壓力!」