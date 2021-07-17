《聲夢》內訌｜炎明熹被隊友睇好奪冠　姚焯菲扁嘴

無綫節目《聲夢傳奇》下周一（19日）就嚟到決賽，今晚（17日）將播出最後五強席位結果，不過比賽前哨戰當然要預熱一下，《聲》官方頻道就晒出一段由15位聲夢學員搶先選出佢哋心水冠軍，當中「人氣王」炎明熹（Gigi）就被以10票大比數拋離「國民初戀」姚焯菲（Chantel），而冼靖峰（Archie）就以2票成「亞軍」。

Gigi成內部最高票數得主，同佢一齊拍攝嘅Chantel同埋鍾柔美（Yumi）就一齊「訪問」佢有咩感受，當中Chantel就為對方笠高帽，讚佢突破大又唱跳Black Pink等好嘅表演，又問佢自己睇好邊個拎冠軍，Gigi衝口而出揀咗Yumi，大讚佢唱歌有磁力、跳舞夠吸睛等等，氹得Yumi陰陰嘴笑，跟住又挨落Gigi身上頭貼頭，兩個人感情明顯特別Close，搞到Chantel要扮可愛扁嘴為自己解圍，去到尾段Yumi同Gigi一唱一和咁話Chantel係「國民初戀」，一定會贏，搞到Chantel面都黑埋，睇嚟未到決賽已經有「內訌」。

另外，Gigi前日（15日）就喺社交網為自己拉票，即場素顏開Live又自彈自唱，一啲都唔怕四眼Look會嚇走網友，純天然晒貼地一面。