江嘉敏跌咗大疊錢落坑渠窿　個反應竟然係…

藝人江嘉敏日前於社文網出Post呻慘跌錢，而整個過程竟富戲劇感，事緣她因為遲收工，連帶緊接的Acting Class都要遲到，就在奔跑途中「出事」：「成個袋甩手飛走咗，然後我望住入面全部嘢，一樣都冇漏咁喺高空咁掉晒出嚟！就見到我心愛嘅粉餅同唇膏、仲有成疊錢跌咗落坑渠窿度！不過好彩嘅係，重要嘅身份證啊，信用卡就安全瞓咗喺個行人路度等緊我！」認真不幸之中的大幸！

冷靜執番晒啲嘢！

事後嘉敏接受訪問，大爆「疊錢」總值2,000多元，雖然就這樣一去不返，不過她樂觀笑說當刻冇嬲、冇緊張、冇急，事後先有少少傷心：「拎細袋冇用銀包，啲錢就咁對摺放，啱啱好Fit到啲坑跌晒落去！比着以前仲係緊張大師嘅我，一定癲晒大叫『跌晒啦！』落街5分鐘截唔到車都會好緊張，可能年紀大咗冇咁好氣！今次只係『喔噢』一聲再嘆氣，然後好冷靜執番晒啲嘢，因為我知一急啲嘢碌得仲多落坑渠度，如果跌埋身份證、信用卡我估都會即場喊出嚟。」

問到途人可有反應？她指沒有：「工廠區附近夜晚冇乜人，之後去上堂嗰陣都心不在焉、冇乜動力，上完堂都有返去個坑渠度望兩眼，依家會上網研究吓點執番啲錢，至於啲化妝品就有個理由買過新嘅！」