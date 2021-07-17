難得一露｜趙薇做升Cup女總裁撒嬌問：能不能心疼我？

憑內地劇《還珠格格》中「小燕子」一角紅足超過20年的內地女星趙薇，向來甚少以性感姿態示人，最驚艷一次莫過於是五年前出席活動時玩「側乳」誘惑，成為一時佳話。近日她再出招，化身為性感霸道女總裁，以開胸深V、Deep到落肚臍的西裝上陣，再配搭黑色絲襪，加上側身拍攝，白滑酥胸一覽無遺，網民驚呼：「姐，是黑幫大姐大，還是霸道總裁？」、「趙薇氣場太厲害！」、「薇姐好颯！」而發布性感照的趙薇工作室，留言指趙薇在拍攝當天，一共換了九個造型，並拍了四條短片，令忙到透不氣來的趙薇不禁反問：「你能不能心疼我一下？」

另外，台灣女星李婷宜日前進行網上直播時，突然崩潰爆喊，說自己太易信人，要努力做好自己，否則被人利用，立即被網友猜測她是暗示當年錯失《還》劇「小燕子」一角，更有網民認為她特意舊事重提，炒作話題以提高人氣。因早年她曾爆料指原本「小燕子」一角是由她演出，並聲稱當時其經理人騙她以檔期滿為藉口，勸她放棄，最終這角色由趙薇取代，更說趙薇本來是第二女主角演「紫薇」。網民議論紛紛，李婷宜之後澄清並非跟《還》劇有關，說只是一時有感而發。