曾受隆胸傳聞困擾　李孝利公開X光片證全天然

韓國42歲性感女歌手李孝利於2013年下嫁音樂人李尚順後退隱濟州島，至2017年與丈夫一起拍《孝利家民宿》，節目大受歡迎，去年她演出「國民MC」劉在石的節目《玩甚麼好呢？》，與Rain及劉在石組成限定組合「SSAK3」，成為全城熱話。作為韓國「性感女王」的她，一直都Keep住弗爆身材，而她與不少女星一樣同樣被網民質疑隆胸，令她大感無辜。

李孝利於1998年與玉珠炫、李真及成宥利組成女團Fin.K.L，組合的專輯銷量突破170萬張，超越當時當紅的女團S.E.S成為銷量冠軍，而李孝利於2003年以個人身份發展，憑歌曲《10 minutes》爆紅，橫掃多個頒獎禮的大獎，而她亦讓保守的韓國人對性感有新的理解，性感又型格的形象深受大眾喜愛。

不過李孝利出道初期便因為隆胸傳聞而感到困擾，有諧星曾於網上節目中直指李孝利做過隆胸手術，又爆粗及作出性騷擾成分的發言，連隊友玉珠炫都看不過眼，在官網寫道：「我們隊長孝利姐姐最近因為奇怪的發言而覺得很辛苦，只是為了開玩笑而擲的石子可以造成很大傷害，有關隆胸的事，真的很厭煩，姐姐從以前開始就那麼豐滿。」

而李孝利後來在Mnet節目《Off The Record》公開X光片，力證豐滿上圍的全天然，當時李孝利因為經歷輕微的交通意外而到醫院做檢查，在節目中公開照X光及超聲波等過程，期間她問醫生是否可以從X光片中證明有沒有隆胸，對方即拿出有做隆胸手術和無做隆胸手術的X光片作比較，並指李孝利的X光片看上去很乾淨：「是天然的呢！」