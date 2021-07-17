朴殷碩醒番想搵李智雅　《Penthouse 3》收視回升

韓國SBS話題劇《Penthouse 3》昨晚播出第7集，平均收視錄得17.5%，比第6集上升0.8%，最高收視錄得21.2%，已是連續第7周稱冠該日節目，亦是全星期最高收視的迷你劇集。

承接上集劇情，李智雅扮成「羅愛喬」向殺害男友朴殷碩的嚴基俊報仇，她破壞想得到施工權的嚴基俊的大好計劃，嚴基俊大怒之下掐住李智雅的頸，但李智雅就反擊打暈嚴基俊，並企圖用車撞死他，但繼子金永大趕至阻止，金永大表示會照嚴基俊的意思去做，但條件是不能再傷害繼母李智雅。

而李智雅的好姊妹Eugene於第5集遭金素妍推落懸崖死亡，警察找回Eugene的智能手錶並交給李智雅，李智雅將手錶的內容復原，並發現手錶內有Eugene給她的錄音，李智雅聽到錄音後知道韓智賢原來是自己的親生女兒，大感驚訝，而韓智賢就因為錯信嚴基俊而被送入女童院。

至於險被嚴基俊放炸彈炸死的朴殷碩一直在醫院接受尹鐘焄的治療，最後一幕見到他終於睜開雙眼，並對尹鐘焄說：「請帶沈秀蓮（李智雅飾）來。」但卻被金素妍看到此畫面，未知她會否阻止朴殷碩與李智雅見面。