大叔的愛｜大結局影響消費　黃德斌Deep V引網友尖叫

ViuTV電視劇《大叔的愛》尋晚（16日）大結局，全城追睇Edan啜爆Anson Lo，「田牧啜啜圖」洗板式攻陷香港社交網，網友又戥「KK」黃德斌被Foul出三角戀感心噏，將呢個難得一見嘅「腐女熱」推向高潮！大家趕返屋企睇結局之際，原來竟然影響埋港人消費，有餐廳就喺播出時間貼出劇照，指大家掛住煲劇，連餐廳都拍晒烏蠅，不過難得餐廳老闆無生意都照撐《大》，索性開埋電視同員工一齊睇。

劇集完結後，Anson Lo、Edan（呂爵安）、黃德斌、徐㴓喬、簡慕華等「合體」直播，當中黃德斌就以佬味恤衫示人，心口開到變Deep V，搞到啲網友睇到尖叫，連其他演員都「投訴」佢，更成功喺高峰時期吸引成4.4萬人觀看，真係唔講得笑。

而眾人又叫觀眾集氣拍電影版，提到劇中甜蜜咀嘴，Anson Lo自爆其實拍足幾個唔同版本：「如果想睇激烈啲，大家就集氣。電影版可以由呢幕開始。」咁另一版本到底有幾激烈？Anson Lo就忽然怕醜叫大家唔好想像得太過分，並謂：「唔係欲仙欲死，係雙方個嘴嘅Movement大啲啫，有少少交錯…」而Stanley（邱士縉）同簡慕華呢Pair都有好多網友想睇後續，Stanley更笑言後悔劇中冇咀簡慕華！