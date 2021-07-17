黎明麥浚龍合體　自爆合唱歌差啲畀雷頌德阻止

天王黎明（Leon）《Talk & Sing 2021紅館演唱會》昨晚（16日）第7場演出，並邀得麥浚龍（Juno）做嘉賓，台下則有好友蘇志威、佘詩曼、陳伶俐、方皓玟和江海迦（AGA）等捧場，阿佘睇到好投入，不停揮動手機燈跟住大合唱。Leon每晚都會提及Juno的《耿耿於懷》，Leon對Juno說：「我朋友個仔嘅失戀故事，我啲歌開心啲，你多啲失戀歌。」然後他發現二人心有靈犀全黑造型，再說：「我鍾意彩色多啲，你鍾意黑白，估唔到今晚襯咗！」前年他們首度合唱《忘記和記》，成為多個流行榜冠軍歌。

昨晚Juno憶述邀請Leon合唱過程是個冒險之旅，Juno說：「我打畀Leon合作之前，我先問Mark（雷頌德），佢立即同我講：『唔得㗎，唔得㗎，你算吧啦！』我諗住機會一半一半，都打畀Leon試吓啦！而你好快答應。每次追求新創作，當中都有冒險成分，好刺激，亦孕育咗我哋嘅合作，我希望唔係只此一次。」Leon認同：「Yes！」又說：「通常我好爽快，畀我諗一晚。嗰次我真係諗咗一晚就答應，因為真係寫得好好。」然後他們合唱《忘記和記》，全場觀眾亮起手機燈，紅館變成繁星晚空。