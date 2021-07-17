自嘲唱歌用力噴口水　黃凱芹個唱險跌落台

有「唱作詩人」之稱的黃凱芹一連三晚於戲曲中心開騷，昨日（16日）舉行頭場，全晚換上多套西裝示人，甫出場先清唱幾句金曲《請您回來》，再一口氣連唱3首歌才跟Fans打招呼，他說見全場Fans都戴上口罩，感激大家冒住生命危險來睇騷，又講笑話每當唱得太用力都會噴口水，叫最前排Fans要小心：「萬一驚嘅話，就同後面調位，一樣價錢㗎！」續指今次是戲曲中心首辦音樂會，可謂跟全場Fans留下歷史印記。

去到個唱中段，他坦言有首創作歌《我的爸爸》，雖然已錄製十幾年，但每次現場演繹都必定會「一仆一碌」，對上一次演唱已是約8年前：「唔知點解次次唱都失敗，但依家一把年紀，我諗我應該Handle到。」惟一開口已不禁哽咽起來，全場Fans即替他打拍子打氣，唱到尾時他再也忍不住爆喊，背向Fans用紙巾拭淚，然後秒速收拾心情接唱《每當變幻時》。

期間他見有大部分Fans都舉機拍片，臨唱名曲《雨中的戀人們》前，「投訴」Fans：「你哋都拍咗大半場！放低電話轉開閃光燈揮手。」未知是否太過激動，企在台邊的他險跌落台，幸好即時煞掣免發生意外。完騷後全場Fans喪嗌Encore，黃凱芹最後再出來加碼唱《好久不見》，為首場個唱畫上完美句號。

黃凱芹騷後受訪，提起他剛才險差錯腳，是否鬧Fans太過激動？他澄清非鬧，而是關心，覺得當下氣氛好好，希望全場Fans發揮團結精神，齊齊開電話燈揮手Enjoy：「呢啲機會唔多，平時都冇開Fans聚會，好難得集齊啲Fans，唔好誤會我個好意，哈哈！」又大讚Fans好乖，有聽話盛裝打扮出席。

雖然他唱《我的爸爸》時感觸落淚，但比起之前演出能唱完整首歌已算是成功，他笑話：「咁都得？綵排都係排咗1次，覺得係幾好嘅。（啱啱都喊到成地紙巾。）大家手下留情，最驚畀頭兩行Fans睇到我個鼻有啲閃光（鼻涕），嗰陣都怕拎得太多紙巾肉酸，同一張都用到盡，點知搞唔掂！希望聽日唔會再喊。」

講到他是首位於戲曲中心開騷的歌手，問到是否因為這個原因而選址開唱？他否認，並指是主辦單位邀約，再上網睇過場地，覺得適合才「扑鎚」：「香港好少有咁歌劇院模式嘅場地。（每年開一次？）講啫！好Full㗎，唔到我話事！（定想挑戰更大場地？）永遠都Book唔到，算啦！還咗自己心願開騷，當慶祝出道35周年。」