于曉光傳出軌　秋瓷炫發文為老公護航：佢已經反省緊

韓國42歲女星秋瓷炫與40歲內地男星于曉光於2017年結婚，翌年一索得男，2人曾亮相韓國節目《同床異夢2》晒恩愛，于曉光更成功塑造好老公形象，不過內地媒體日前就公開于曉光疑似出軌的影片，他被拍得在深夜與友人到酒吧消遣後，與一名女子一同登車，他更擁着女方坐在自己的大髀上，當時兩夫妻同屬的韓國BH Entertainment事務所就澄清當日于曉光是與經常來往的導演朋友及其家人見面，承諾今後會多加注意。

而秋瓷炫今日就在社交網發文，首度回應老公的出軌傳聞：「我知道幾天前曉光的視頻應該會讓很多人感到失望吧，雖然視頻中的也是我熟悉的人，但我也覺得曉光的行為確實會讓人誤會，就算是不經意間的失誤，做了不當的舉動就應該承擔和面對，對於他輕率的舉動，我也責備和批評了他，曉光也在反思並且深深自責。」她又指發生了今次事件後，感到大家的共鳴和關愛，她亦覺得很感動，今後兩夫妻會努力以更成熟和美好的樣子見大家，對於令大家費心表示抱歉。

于曉光亦透過社交網為事件道歉：「對前兩天曝出的新聞給大家造成的擔心深表歉意，無論多好的朋友、再好的關係也要注意分寸，應該明白這種行為會引起誤會。」他又指看了影片之後，他已深切反省及感到後悔不已，又對令愛他、包容他的妻子傷心及讓關心他們的人擔心感到十分愧疚，他又承諾作為丈夫和父親以後會對自己的言行更加慎重，不會讓大家再為這種事情操心。