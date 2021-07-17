專家講解　中環街市活化前世今生知多啲

曾幾何時，中環街市是港島區居民採購糧食的重地，更被前港督戴麟趾爵士宣稱是「全東南亞最大型肉類市場」。這個被列為三級歷史建築的街市，於2003年停止運作後，其活化方案一改再改，終於在今年第三季開始首階段營運，預計將成為一個集合文青小店、綠化空間及康樂場地的新一代地標。趁開幕前，我們訪問了香港歷史掌故專家鄭寶鴻，由他分享中環街市的有趣見聞，細說它的前世今生。

-------------------------------

簡約實用 從功能出發

位於皇后大道中與德輔道中之間的中環街市，其前身是位於皇后大道中與閣麟街交界的廣州市場，第一代中環街市則於1842年在現址開業，並於1858年建成第二代。之後街市經歷了重建與拆卸，現時的建築本身乃1939年啟用的第四代中環街市。街市所採用的是摩登流線型（Streamline Moderne）建築風格，樓高4層，街市位於一至三樓，容納逾200個攤檔，特色是以簡單的線條和實用為主，沒有多餘的裝飾，在當時來說是非常突破。鄭寶鴻表示：「1929年美國大蕭條，對香港也有很大的影響，新建築開始放棄以往的古典風格，注重簡約及實用，摩登流線型建築風格便十分合適。中環街市呈長方形，樑柱採用鋼筋混凝土建成，一排排玻璃窗及中庭可增加天然光線及空氣流通，我記得小時候和媽媽去買餸，覺得好光猛好通爽，一切設計都以功能出發。」攤檔設計具人性化，例如肉檔有水磨石造的枱、海鮮檔有良好去水系統，亦有豬雜房及劏雞房，方便屠宰牲畜家禽。「劏雞房就在皇后大道中那邊，場面都幾血腥，所以後來加高了圍牆遮擋。」鄭回憶道。

-------------------------------

食材最齊全 罕見龍躉皮

逾170年歷史的中環街市，見證着香港的轉變，鄭娓娓道來：「最早期街市的位置是填海而成，由於近海，所以第二代街市的旁邊有很多攤檔聚集，亦做過漁類批發市場，街市內魚檔也是向他們拿貨。街市附近逐漸有很多食肆及辦館開業，因該處接近碼頭，遠洋船都需要辦館供應糧食。」到了日治時期，中環街市曾被改名為「中央市場」，直至1993年才恢復「中環街市」的名稱。中環街市是香港第一個華人聚集的街市，有着全港最齊全最新鮮的食材。「中西區的居民或『媽姐』們都喜歡到中環街市搜羅食材，不要睇小魚檔或雞檔，訂單分分鐘是幾萬元的大生意，在七八十年代可以買層樓。有些檔口更有售罕見的食材例如龍躉皮或黑草羊，在當年是富貴人家才買得起。」90年代中環街市一帶成為金融商業區，住宅區逐漸向半山遷移，半山自動扶手電梯於93年啟用後，中環街市上層被改為中環購物廊，以及連接行人天橋的通道，直到2003年因使用率持續下降而關閉。

-------------------------------

保留舊攤檔 樓梯神還原

政府原有意將中環街市的地皮作私人發展之用，但社會上的保育意識及訴求與日俱增，經過多番爭取，2009年政府終提出保育中環的計劃，並將中環街市剔出勾地表，由市區重建局進行保育及活化，鄭寶鴻認為保育最重要是保留建築物原本的特色：「例如街市的標誌性樓梯及檔口，應盡量保留原本的模樣，是一個集體的回憶。」由於在中環街市內的完整攤檔不多，現在街市內的13個攤檔將被保留，包括售賣魚類、家禽、肉類及蔬果的裝置間隔，活化同時跟將來的新用途融合。進入中環街市第一眼看見的水磨石大樓梯，復修工程當然也不能馬虎。工程團隊把表面已老化的油漆去除，重現它昔日以傳統「上海批盪」工藝方式鋪設的飾面，以最接近原本的模樣還原樓梯。

-------------------------------

大眾遊樂場 周邊大連結

中環街市即將以「Playground for All」的概念全新亮相，顧名思義是一個大眾的「遊樂場」，例如引入本地品牌，帶來文化、文藝、文青、綠色小店，令街市成為連繫鄰里的聚腳點。另外亦提供約1,000平方米的公共綠化休憩空間供市民使用，並定期舉辦不同種類的文娛文化活動。早前於5月便率先推出「錯視遊樂牆」、「法國五月」藝術節表演、「親子樂共融 畫出童趣市集」等活動，讓市民在歷史建築內體驗藝術帶來的樂趣。鄭寶鴻表示活化後的中環街市有望將附近區域連結起來：「市民參觀完中環街市後，可以到附近的地區遊覽，來一趟中西區懷舊之旅，例如鐵行里、同文街、興隆街等，當中有不少歷史故事值得細味，可以讓新一代重新了解香港歷史故事，感受獨有的本土情懷，希望中環街市可加入介紹板作推廣。」而中環街市的24小時通道將於7月21日起展出鄭寶鴻的中環街市舊相片珍藏，有興趣的朋友記得捧場。

-------------------------------

消失了的傳奇街市

除了中環街市外，1990年被列為三級歷史建築的舊灣仔街市亦屬於摩登流線型建築，該街市建於1937年，通風設計是重要的特色，任何時候都通爽舒適。街市於2008年結業後，並不能完整被保育活化，街市後半部分被拆卸，只保留外殼及前半部分，並於上蓋興建住宅大廈。原有的街市入口變成住宅大堂，僅餘約1萬呎的街市部分則改為商場，原有面貌消失得七七八八。