方力申直擊奧運實況！由機場去酒店花5粒鐘唔敢狂食

曾代表香港出戰奧運嘅方力申（小方），昨日（16日）代表無綫出發到東京採訪，今日（凌晨）佢喺社交網報告最新情況，透露已順利到達，不過適達當地疫情有增無減，當地嘅入境措施都好嚴謹，小方就發長文及拍片直擊！

佢話落機後，晚上8時30分先去第1站，當地工作人員安排佢哋坐低，之後要準備「3寶」，包括「過去14日有冇去過疫症高危的地方」嘅申報表、護照及東奧OCHA App，之後分批去第2站，然後第3站係做提供深喉唾液樣本⋯第4站再Check「3寶」同埋交上香港醫院健康證明文件，第5站就收埋佢張奧運工作證明及睇護照，最後搞呀搞、等呀等，過5關佢哋一行20人，要2個半鐘先出到機場，用咗3小時25分鐘先成功離開機場。

不過都唔好以為可以即刻去酒店，佢哋仲要分行李再排隊，再各自坐的士返去屬於自己嘅酒店，係指定一人一架的士（免費），最終小方喺凌晨1時30分先返到酒店，佢仲話：「間房細到打唔開行李，點做運動？呢鋪返嚟一定變肥仔！大鑊啦！」之後佢落去便利店，但限定只得15分鐘，雖然佢話好肚餓，但因為太夜咩都唔食，淨係買水，即係佢由落場到酒店用咗5個鐘，非常誇張！

而凌晨4點先瞓嘅佢，今朝8點幾就要起身做嘢，雖然日本美食多籮籮，但因為疫情下冇得游水做運動，佢都唔敢放肆狂食，話「冇Output，唔Input」！