Summer Fun！玩盡大小商場好景點

呢個星期開始，唔少學生都陸續放暑假，家長們自然要同「小老闆」玩番夠本，今日搜羅幾個全新商場活動及好玩景點，讓大小朋友及情人們玩個夠、Sweet Sweet打卡打到飽，度過開心快樂好時光。

韓國大氣卡通人物限定店

有韓國「國民卡通」之稱嘅KAKAO FRIENDS，一眾成員於今個夏天拉大隊玩轉尖沙咀。由7月16日至9月5日期間舉行嘅「LCX × LITTLE KAKAO FRIENDS 點心GO！」仲夏之旅展覽，各成員化身成可口點心造型，包括蛋撻Ryan、壽桃Apeach、菠菜蝦餃王Con、馳名菠蘿包Jay-G、蘿蔔蟹子燒賣Muzi，款款「點心」造型精緻，叫人好想咬囉！同場特設全港首間期間限定精品店「KAKAO FRIENDS香港官方授權限定概念店」，Little Ryan化身成外送速遞員騎上滑板車為大家送上一系列LITTLE KAKAO FRIENDS主題商品，供應逾200款香港限定及人氣高企嘅韓國直送精品，包括服裝、文具、小電器、家居用品等；全店由獅子Ryan、桃子Apeach、貓貓Neo、狗仔Frodo、鴨仔Tube、鼴鼠Jay-G、扮兔子的醃蘿蔔Muzi及小鱷魚Con劃分為不同區域的打卡位，Ryan更帶來新成員──他領養回家嘅流浪貓春植與全港粉絲們初次見面添呢！想搶先同全球首隻立體春植公仔影相打卡就快手喇！

本地海濱度假FUNtastic

百變Peppa玩轉室內室外

位於屯門嘅黃金海岸商場，呢個夏日聯同Peppa同親朋好友、推出一連串活動讓大小朋友玩個夠、拍照拍個夠，呃Like熱點係商場中庭足有5米高嘅充氣涼浸浸西瓜Peppa，仲有多個歡樂得意打卡位遍布商場及酒店，而「Peppa Pig黃金海岸夏日遊」舉行期間，大家更可參與多項活動，包括夏威夷熱浪派對、仲夏海岸市集、攤位遊戲以及貝殼肥皂工作坊等。於7月17-18日及7月24-25日推出「黃金海岸商場夏日市集」、即日起至8月31日有「黃金海岸商場 限定Peppa Pig閃閃水杯換領」、於8月8日及8月22日（星期日）舉行「夏威夷熱浪派對」。呢個周末率先舉行嘅夏日市集，屆時有各種飾物攤位、消暑特飲及現場音樂。而「夏威夷熱浪派對」則有夏威夷草裙舞及巡遊及Ukulele夏威夷小結他表演，想換取限定Peppa Pig閃閃水杯，可於商場或酒店餐廳以指定電子貨幣消費滿指定金額（最多兩張不同商戶之即日機印機票，每張發票必須為HK$100或以上），憑即日機印發票即可換領Peppa Pig閃閃水杯乙個。數量有限，先到先得，換完即止。