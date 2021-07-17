險被打空針｜谷婭溦出院即搞簽名會：依家好虛！

歌手谷婭溦早前因為險被打「空針」的醫療事故而兩度入醫院，今日（17日）她現身書展，為其唱片加親自撰寫的小品舉行簽名會，吸引了20多人排隊及圍觀。現場見她表現虛弱，且氣若游絲，她受訪時坦言身體仍不太舒服：「我前日（15日）出院，依家成個人好虛，暈陀陀，（出事後身體一直好差？）係，需要多啲休息，暫時未知咩事，因為第二次做嘅檢查，未出報告。醫生開咗啲藥畀我食，叫我飲多啲水。（身體有咩事？）主要係全身冇力同頭暈，第一次做嘅檢查，話冇乜大問題，可能需時間恢復。依家要有人24小時睇住我，因為我連行路都唔正常，冇力好易跌親。」她透露涉醫療事故的醫療中心曾聯絡過她一次，但仍在處理中，所以不方便講太多。問到為何不將簽名會延期？她解釋：「呢個活動準備咗好長時間，唔會留太長時間，簽完就走，我明天原本要拍MV就取消咗。（仲有咩工作取消？）要睇我身體狀況先再決定。」

陳美濤想寫《一千零一夜》

另外，曾參選港姐的作家陳美濤亦現身書展舉行簽名會，她表示今次推出了短篇小說集，屬荒誕貼地故事：「我想寫香港一千零一夜嘅故事，依家已經寫咗400幾個，我全部都放晒上網，不過唔係全部都輯錄成書。」問到之前有否擔心因疫情而搞不成簽名會？她坦言：「因為書展上年取消咗，我今年係擔心有冇書展，我自己有冇簽名會唔緊要，最緊要有書展，大家都可以買到書。」