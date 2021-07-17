炎明熹否認同Chantel內訌　Yumi自爆：以前同佢最Friend

無綫節目《聲夢傳奇》大熱炎明熹（Gigi）及鍾柔美（Yumi），以及4位參賽者蔡愷穎、潘靜文、張馳豪、孫漢霖出席活動，每人獻唱2首歌，獲高層樂易玲及數百粉絲到場支持。講到周一就決賽，但仍有活動，Gigi坦言不怕影響聲帶：「攞經驗比較重要。」Yumi亦謂：「Event冇乜大影響，之前做開，唔會緊張同傷聲。」講到2女之前拍片互相睇好對方攞冠軍，問到可有信心？Gigi表示：「呢個階段個個隊友都有信心。」Yumi亦謂：「去到呢個階段冇話想唔想攞獎，依家已經好滿足開心，淨係會享受，喺台上做好自己完美任務。」問到2人不揀Chantel搞到她扁嘴？Gigi解釋：「因為佢以前好少參賽，甚至好似冇，佢要累積經驗，一齊進步變得更好。」

而講到有指在無綫東京奧運主題曲《奪金》MV Gigi出鏡率最高，搞到要推出Chantel版本平息網民不滿，Gigi就謂：「唔知，我冇乜留意，但有睇MV，唔覺自己出鏡特別多。」問到她們可怕為了爭獎影響友誼？Yumi坦言：「我覺得友誼第一，我哋15個參賽者一齊經歷好多嘢，唔會為咗獎而影響關係，攞唔攞獎都會keep住關係。」Gigi亦謂：「我哋友誼增進咗好多，唔想因為咁而破壞關係。」問到她們可是最friend？Yumi笑言：「其實我本身同Windy、Chantel最Friend，但分組唔知係咪想拆散我哋，想我哋其他隊友熟啲，其實我一開始同Gigi唔係咁熟，但之後經歷淘汰戰，所以依家我哋都幾friend。」

至於講到《聲夢》一班參賽者將與導師於8月中在麥花臣場館開騷，2女聞言即大表驚訝：「真係㗎？好開心！」Yumi表示：「自己要加緊練習。（第一次開騷緊張？）如果真係會緊張少少。」