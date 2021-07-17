Figure率先劇透？英雄人偶雲集銅鑼灣

動漫電玩節即將開幕，每年都參展的Hot Toys今年罕有缺席，改為提早於銅鑼灣Echo Base分店舉行「Summer Showcase 2021大型珍藏人偶展覽」，即場預售多款超級英雄人偶、Cosbaby及CosRider電動搖搖車，同場仲有多個巨型雕像畀大家打卡，玩具迷無理由錯過！

MCU第4階段展開，Hot Toys率先透過1:6人偶「劇透」，新作正是今年聖誕上映《蜘蛛俠︰不戰無歸》的黑金戰衣蜘蛛俠，特別在胸前裝有仿藍光光環魔法陣，又有魔法前臂護甲，暗示他將在新戲識得用法術！其他新作包括忠實還原真人電影造型的黑寡婦；以Diecast合金素材重塑的鐵甲奇俠Mark I；參照《終局之戰》概念圖而來的Iron Strange；來自漫畫《Armorized Warrior》的裝甲死侍；以及人氣劇集《The Mandalorian》的重塗盔甲版Boba Fett與皇座等，每一款均極度像真，收藏家們又要跌錢了！

Figure以外，HT近年的Q版Cosbaby系列也相當受歡迎，現場準備了超過30款新品，全部7月19日發售，包括Diorama Series頭炮《終局之戰》情景、《鐵甲奇俠2》Mark IV連變身地台等。另外，鐵甲奇俠、黑寡婦、蜘蛛俠、蟻俠及魁隆等會化身CosRider電動搖搖車，以萌爆姿態同大家見面。特別一提，Fashion Walk中庭仲有3個1:1原大超英雕像展出，掃完貨記得去埋打卡啊！

Hot Toys Summer Showcase 2021

日期：即日至8月15日

時間：周一至日12pm~9pm

地點：Hot Toys Echo Base - 香港銅鑼灣Fashion Walk百德新街地下12-14號舖