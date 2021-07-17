《盛．舞者》提前進行決賽　王君馨隊玩All Black

無綫「舞動」綜藝真人Show《盛．舞者》進入倒數階段，為了讓觀眾看得更一氣呵成，以及為迎接無綫奧運特備節目，《盛．舞者》決賽將由原定的下周三（21日）晚提前至周日（18日）晚8點半至10點播放。

決賽前夕，戰況愈見激烈，昨日（16日）播出一集，新一輪Battle戰，向來着重造型的王君馨隊，以型格黑色透視造型上陣，更全員穿上高踭鞋，配以混合不同情緒的肢體動作及舞蹈，獲主持錢嘉樂大讚有華麗感，而評判則毀譽參半：「好有Feel，男仔係有突破，但有啲基本功冇咗，瞓地再提腳唔夠力。」、「畀高踭鞋玩番轉頭，行路有少少緊張。」

街舞要由心出發

Crew Battle則分開個人及群體兩部分，經過數輪混戰，秋成隊及達仔隊在6個回合中平分秋色，各贏得3個回合。最終秋成隊總成績以6分之微撼贏達仔隊，隊員Odi（陳善渝）、陳俊堅、鄭雋熹、關嘉敏及孖8（李俊華）將全數順利殺入星期日晚（18日）播出的決賽；而狄易達隊與王君馨隊則分別挑選了Monkey J.及Anisha以「復活成員」身份進身決賽，狄易達坦言揀Monkey J.入圍是想「話畀人知咩係街舞」：「唔係亂咁抄一啲嘢就可以成為街舞，要真正由心出發！」君馨則希望Anisha能帶着特別的意義進身決賽：「佢所做嘅嘢都係因為屋企人想佢做，我希望將呢個舞台交畀佢，等佢繼續Full Time做佢鍾意做嘅嘢。」