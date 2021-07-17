本日日本：FamilyMart × 森永製菓　經典味道冰沙好消暑

日本FamilyMart連鎖便利店今年9月迎來品牌40周年，為此正舉行名為「40のいいこと！？」 的一連串活動，之前曾介紹過旗下的冰沙飲品Frappe跟人氣飲品品牌可爾必思（CALPIS）合作推出限定聯乘口味，轉過頭又有新搞作，即日起推出與糖果品牌森永製菓聯乘的「森永Lamune Soda Frappe」及「森永Milk Caramel Frappe」！兩款均採用了森永製菓旗下熱賣的糖果，前者加入了大量「粒ラムネ」波子汽水味糖果，而且冰沙混入了較大顆的冰粒，口感超級清爽，涼快感覺倍增。後者則採用森永ミルクキャラメル的牛奶焦糖糖醬來製造，並加入了焦糖味朱古力片，濃厚的味道令人欲罷不能。兩款新口味即日起於日本全國FamilyMart分店發售，「森永Lamune Soda Frappe」售298日圓（約HK$21），「森永Milk Caramel Frappe」售320日圓（約HK$22）。