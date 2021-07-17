范振鋒感恩疫下有Job：已經好過身邊啲朋友！

藝人范振鋒到電台主持節目，歌手露雲娜及歐信希齊齊接受訪問。范振鋒透露有份監製的電影做緊後期製作，但笑言今次就沒安排角色給自己：「下次先啦，但太太李思欣就有演出。（有機會以夫妻檔上陣拍戲得唔得？）唔介意，啱做就得，之前試過一齊拍微電影同廣告，但就未試過一齊拍劇同拍戲。」他又透露近來多番司儀工作，收入都去番之前30%，問到之前疫情時可用捱？他坦言：「已經好過身邊啲朋友，佢哋有啲直情零收入，我娛樂公司同電台工作都仲有基本收入，所以都唔使用積蓄。」他亦謂現時都有度緊製作其他電影。

而露雲娜和歐信希透露最近剛與合共7位歌手推出CD，大家更不約而同選唱了陳百強（Danny）的歌曲，重唱《我的故事》的露雲娜透露與Danny是好友：「我哋好Close， 15歲就識佢。」她又笑言首次去disco就給了對方：「15歲佢就帶我落去，但佢冇教壞我，我都唔容易學壞，佢仲教我彈琴，佢彈琴好好聽。」歐信希就表示翻唱《畫出彩虹》，因很喜歡此劇及張曼玉，亦很喜歡Danny，又透露與Danny曾有一面之緣：「嗰次我比賽，佢係評判，佢入嚟同我哋逐個打氣，真係好nice、冇架子。」