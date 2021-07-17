模仿《紅色跑車》造型！Serrini孖太極變Twins

網上節目Music Panda被網民集氣成功，最新一集請到歌手Serrini(梁嘉茵)、太極成員鄧建明(Joey)及雷有輝( Patrick)齊齊jam歌。Serrini話自己刻意裝扮，參考太極1983年《紅色跑車》MV的造型，還有模仿Joey髮型，所以兩個人好似Twins，笑到大家碌地。

Serrini笑言同太極唔係好熟，喺ViuTV節目見過吓，太極最近忙於籌備8月7日及8日紅館演唱會，主持人KB及黃丹儀又口快快話：「你哋太極『籌旗』籌成點呀？個演唱會喎？」非常爆笑。KB又問Serrini：「如果你係太極導演，你會點搞？」她說：「我想太極玩變裝，好多閃粉個種，華麗搖滾，我成日聽啲人問，可唔可以減肥，着少啲緊身衫，我心諗關你鬼事咩...」

而Serrini講到打擊埋黃牛一事，佢話：「我唔係特別打擊，我book個場想自己朋友買到飛，點知好多飛畀人hold住，咪唔開心，要fans承擔炒高價先有飛，作為主辦係冇損失，但我介意，所以我只係搵番黃牛位出嚟教育吓大家。我寧願佢哋唔好嚟睇，好過助長，助長和牛可以，食吓燒肉，助長黃牛就唔係咁好。」

Serrini同太極合唱《紅色跑車》已令網民驚喜，留言力讚毫無違和感：「一聽紅色跑車，我發現條女（Serrini）唔再配做缺氧系女歌手，有天后氣場。」而太極 X Serrini嘅「網絡安全隱患」係全晚節目高潮，Joey彈結他，再加雷有輝一齊和唱，重新編曲，聽出耳油，拍爛手掌。