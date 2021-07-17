Aventador LP 780-4 Ultimae　V12最終章

林寶堅尼（Lamborghini）最近為搭配傳統V12引擎的旗艦超跑Aventador推出最終章車型LP 780-4 Ultimae，並表示將限量生產350輛硬頂版及250輛開篷版。新車的設計藍本源自經典的LP 780-4，搭載升級版縱向6.5L V12自然吸氣引擎，高達780cv強勁馬力可於引擎轉速達8,500rpm徹底釋放，較Aventador S及SVJ分別高出40cv及10cv。搭配7前速ISR波箱配合四輪驅動，0~100km/h及0~200km/h加分別只需2.8秒和8.7秒完成，硬頂版極速355km/h。作為Aventador終極壓軸，它擁有獨特且極其堅固和輕的碳纖維硬殼式車身，亦由於整個車身廣泛使用的碳纖維，淨車重僅1,550kg。硬頂版比Aventador S輕25kg，至於重量馬力比則與Aventaodr SVJ同為1.98kg/cv。