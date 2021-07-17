MIRROR效應！柳應廷新歌MV一日吸27萬人觀看

男團MIRROR於七月及八月一連八個星期推出新歌，繼成員Anson Lo（盧瀚霆）推出新歌《不可愛教主》後，今個星期輪到成員之一的柳應廷（Jer）推出「重生系列」二部曲《砂之器》。《砂》MV於昨日（16日）推出，截至今天（17日）下午五時，官方平台錄得的觀看次數超過27萬，成績驕人！而Anson Lo的《不》曲MV由本月7日首播至今，觀看次數已衝破200萬！

Jer指新歌以親情為主題，希望提醒大家珍惜眼前人：「同家人相處難免會有不愉快，我哋係咪可以主動踏出一步、講一聲對唔住，去緩和雙方關係呢？唔好等到錯過咗，先學識珍惜身邊人。」MV中講述前世情人約定來生以母子關係相見，而新歌中更暗藏小巧思：「歌曲前奏其實都係緊接《狂人》尾段，希望用少少嘅承接去串連成件事。」MV中安排失智母親的角色，當中的親情互動，令他十分難忘：「MV最後一幕，講到失智嘅媽媽做咗一啲好愛我嘅事情，望住佢嘅背影，我有好多後悔，所以我要同佢道歉。其實無聲嘅『對唔住』嘅威力最大，我都培養咗好耐情緒，先做到嗰個感覺。」

提到MV當中一幕喊戲，Jer說全靠家人：「當日我真係諗住自己嘅媽媽，最近因為工作，少咗返屋企，冇見一排，發現佢嘅白頭髮同皺紋都多咗，拍攝時，我代入真實嘅畫面，就好容易喊得出。」他說開拍MV前常與導演開會，希望能呈現電影感：「我覺得畫面好有幫助，點樣透過鏡頭引導大家思考，又要喺短短四分零鐘帶出訊息同講故事，其實真係好難，所以事前都要同導演傾劇本。我都有提早到場，睇吓大家嘅演出，希望可以將佢哋嘅感覺，放喺自己嘅角色入面。」