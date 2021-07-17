前中國女排隊長！孫玥為愛嫁到香港　培育體壇新一代

由林溥來（Patrick Sir）主持之無綫節目《尋找家香情》明晚（18日）播出最後一集，該集嘉賓是前中國國家女排隊長孫玥，當年她因緣際遇下邂逅前港籃好手何國文，於2010年為愛嫁到香港。昔日叱咤球壇的「小老虎」逐漸蛻變成「幸福小女人」，自此在香港成家立業，踏上教練之路。比賽經驗豐富的孫玥，轉移進軍香港學界體壇，任教中學排球隊，將頂尖技術傳授香港學生，讓一眾熱愛排球的年輕人得到國家級的專業指導，培育體壇新一代。

回顧事業發展初期，孫玥坦言因人生路不熟感到迷茫，對一切重新開始有所憂慮。感恩在香港遇到好人好事，獲經理人Carrie鼎力支持，為她重燃自信心，更建立「非一般」的工作關係。憑藉排球場上的拚勁，堅毅精神與熱誠，提醒孫玥面對困難時不輕易放棄，最終建立專業助教團隊，成功鑽研「港式孫玥教學」。

孫玥為國家隊打拚多年，以密集式的訓練和比賽度日。至今退下火線回歸平淡，樂於享受生活。同時積極參與慈善籌款活動及義工工作，不忘回饋社會。在香港這片寶地，為孫玥帶來事業、家庭、友誼，成就美滿人生。