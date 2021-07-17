聲夢傳奇｜炎明熹驚險孖姚焯菲入五強　文凱婷Out！

無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇》將於下周一（19日）舉行決賽，今晚（17日）由大熱炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）及何晉樂（Rock）作最後一場淘汰戰，爭奪最後五強決賽席位。最終文凱婷被Foul，最後五強為炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、冼靖峰及何晉樂。

比賽分開3組，並以一曲兩唱對決，第1組由兩大人氣學員Gigi及Chantel對戰，參賽歌曲為《遇見》，最終Chantel以14盞燈，較Gigi得11盞燈多，順利打入5強，Gigi則要進入危險區，見她木無表情，似乎不相信賽果。

另一組則是Yumi與Aeren對戰唱《全身暑假》，而Aeren細菌感染入眼，綵排前入院進行手術，表演時要戴黑超遮着膠布。二人表演時又唱又跳，展現青春一面，軒仔直言Aeren身體狀況影響狀態，最終Yumi以23對2大比數勝出進級，不過她勝不驕，大讚Aeren勤力，今次只是發生意外失準。

Aeren就入危險區，與Gigi作最後一戰。在「生死一戰」中，Gigi以25比0擊敗Aeren，奪得最後一個五強位置。較低分者Aeren先與張敬軒合唱《只少還有你》，之後到Gigi與軒仔合唱《流言》，今次Gigi終發揮出正常水準，軒仔大讚她演出穩定，不過資深音樂人舒文卻批評2人演繹時沒交流，軒仔聞言即說笑表示：「有機會係代溝」，但最後Gigi以25對0完勝Aeren，成為最後一個五強學員，Aeren則含淚離開聲夢舞台，她剖白心聲時表示曾經好憎比賽，但走到今天，則想鼓勵有夢想但不敢追夢的人，寄望大家繼續支持「聲夢」一眾學員。