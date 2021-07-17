升G奶封小蔡依林！呂妍芯非法闖「軌域」影寫真

台灣網紅呂妍芯於大學時期以藝名「妍妍」亮相台灣節目《大學生了沒》，大騷精湛舞技而被大眾注意，自此成為節目常駐班底。除了舞技似台灣天后蔡依林（Jolin）外，又因化妝效果令靚樣再「進化」，令外表更似Jolin 。雖然她本身只得C Cup身材，但靠美胸按摩令上圍幾Cup跳升至G奶巨胸，就連「咪咪」都要與Jolin睇齊，故被封「小蔡依林」。

創立服裝網店

近年她轉戰網紅界，憑導彈身材吸引近30萬粉絲，她趁機創立個人服裝品牌網店，並親自做模特兒，令銷量節節上升，更成為其他網紅熱捧的潮牌，在眾多網店脫穎而出。

不過人紅自然惹是非！今年2月，她為網店服裝拍攝宣傳照，闖入位於屏東南州台鐵的正線路軌取景，惹起軒然大波，大批網民指她嚴重危害鐵路安全，若有列車快速駛過，隨時發生悲劇，紛紛轟她「網美？是亡美」、「找死不怕沒鬼可做」。事件引起台鐵當局關注，指她違反《鐵路法》，並交由警方處理。事後她將照片下架，並到警局完成筆錄，又在社交網發文致歉：「我會虛心接受法律的重罰，並懺悔自己所犯下的錯誤。」其誠心悔改的態度獲網民原諒，粉絲人數不跌反升，急增至33萬。