19歲網紅公開短訊截圖　吳亦凡疑畀240萬「揞口費」

曾係韓國EXO成員嘅內地男星吳亦凡，近排被19歲內地網紅都美竹爆料「選妃潛規則」，二人先後對外宣稱唔排除會報警處理糾紛，不過原來事件仲有後續！都美竹由尋日（16日）開始就不斷晒出佢聲稱係吳亦凡團隊同佢溝通嘅短訊截圖及錄屏等，指吳亦凡公司工作人員私下同佢協商，一開始公司方主動道歉，都美竹就要求吳亦凡方公開發文道歉，對方拒絕後更表示已經請咗律師處理，並見到寫有「有把握告贏妳，如果我們談妥，解決問題呢，也是不想弄得太複雜，可以讓團隊終止法律動作。」等截圖。

對話又見到都美竹問對方要如何解決事件，公司方就要求佢刪除指控吳亦凡嘅文章，並重新Upload一篇「洗白文」，又表示願意支付100萬人民幣（約119萬元港幣）做封口費，惟都美竹開口要求加碼至800萬人民幣（約959萬元港幣）封口費，對方唔同意，最後雙方就答應以200萬人民幣（約239萬元港幣）「成交」。都美竹更聲稱公司方求佢公開其他7位受害者身份訊息，佢憤怒拒絕，認為對方冇誠意解決，最後談判破裂。

之後都美竹又公開出對方畀佢嘅轉帳紀錄等相關資訊，並稱自己已報警。對於今次「爆料」，有好多網友質疑都美竹所言真假，更認為佢公開嘅所有對話紀錄都極有可能係造假，至於吳亦凡方就尚未出面說明，真實性有待商榷。