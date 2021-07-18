【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月初九丁卯火成日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：理髮、詞訟、開池

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、4、8、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座、天秤座

白羊座

走捷徑前要先確定是否可行，以免因快得慢！

金牛座

先處理正經事，之後便可以了無牽掛地玩樂。

雙子座

增廣見聞的好時機，多出席社交場合有着數。

巨蟹座

情緒不穩，說話帶有火藥味，容易與人爭執。

獅子座

善於交際，可進一步拉近與朋友之間的距離。

處女座

行事要識變通，臨時改議程隨時有意外得着。

天秤座

人緣佳，出席聚會將有物質及精神上的收穫。

天蠍座

與人溝通一定要夠理性，否則難以達成共識。

人馬座

適當地給自己施加壓力，可為工作帶來動力。

山羊座

待人接物只要不戴上有色眼鏡，心情將變好！

水瓶座

身心疲憊，集中力弱，勿勉強自己做太多事。

雙魚座

心情處於低谷，最好盡快找個方法宣洩壓力。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 貴人強

（跌）雞 易犯錯

鼠

財運不濟，為正財收入低於預期而沮喪。

牛

腦筋轉數快，今天很適合展示個人才華。

虎

行事理性，時間管理妥當，表現獲讚賞。

兔

偏財運佳，容易以超值價錢買到心頭好。

龍

不管做甚麼都諸多阻滯，令你疲於奔命。

蛇

心態正面，遇上任何問題都能不慌不亂。

馬

易破財！牽涉錢銀問題一定要格外留神。

羊

自信心爆棚，發展機遇從四面八方湧來。

猴

桃花旺，易憑幽默談吐得到異性的青睞。

雞

是日沖煞，萬事小心，粗心大意易惹禍。

狗

吉星拱照，貴人運強，事業可取得突破。

豬

精神飽滿，行動力強，處理公務冇失拖。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

從「頸」睇出一世運勢

脖子被稱為「頸」，也叫「項」，它是上接頭、下通身的特殊部位，當人的頭部和身體分開，生命便隨之結束，所以脖子對人的健康與生命安全有着不容忽視的重要性。從形相學角度，脖子的寬厚、長短能反映一個人的運程。

先由脖子的寬厚說起，它是指從脖子正面看上去的粗細程度。在形相學中，以豐圓堅實的脖子為佳，意思指脖子以飽滿圓潤、膚色以光潤亮澤為好運。此外，脖上的肉要是有一種堅實的感覺，在財運方面會有不俗表現，不用太費心勞累，收穫也不錯。反之，如果脖子過細、過小，並且有一些鬆弛，要在工作中取得成績往往有一定困難，在生活中也容易出現怨天尤人和自暴自棄的消極情緒。

至於脖子的長短標準主要是看個人的肥瘦情況，以脖子和身材比例處於平衡狀態為佳。如果一個人的身材較胖，脖子以短一些為佳；如果身材偏瘦，則脖子以偏長一些為佳，代表易有機遇、貴人的到來，可促進自身事業的發展。相反，如果胖人脖子偏長，瘦人脖子偏短，這兩類朋友往往在工作生活中容易遇到的不如意、不順心的事，並容易招惹是非、矛盾等不利的事情。