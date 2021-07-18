蔡卓妍身高輸蝕冇有怕　勢兇夾狼揮低1.82米吳磊

女星蔡卓妍（阿Sa）現身昨晚（17日）內地播出的綜藝節目《快樂大本營》，獲不少網民大讚她夠機智聰明外，更驚訝她力大無窮，連身高1.82米的內地小生吳磊都敗在她手上！玩遊戲時扮狼的阿Sa，要在倒滿梘水、又濕又跣的墊上，追逐扮羊的女星張雨綺及吳磊等。期間阿Sa成功「執死雞」，見張雨綺被隊員挾持時，即攝位一手箍着張雨綺的頸，並奮力狂扯對方戴着的羊帽，不用十秒鐘成功搶走！

之後，阿Sa轉攻吳磊，雖然對方比她高大，但她出盡招數，不斷狂跳試捉着對方的帽，又以「盲拳」方式瘋狂的又抓又打，在連環攻擊下，雙方搏鬥近兩分鐘，本來又跪又爬、幾乎成功到達安全區的吳磊，最後都被阿Sa征服，戴着的羊帽被她搶走。另外，在畫畫估字的環節中，阿Sa要讓男星王彥霖猜「Twins Fans」這個詞，她精準兼極速地發揮其「火柴人」畫功，讓對方一估即中！

大批網民看《快》後紛紛力讚阿Sa是文武雙全的「遊戲王」外，更有網民以「倀雞Sa」、「大力Sa」、「狼人Sa」及「兇猛Sa」等來稱呼她，指她面對身形高大的吳磊，完全未有懼色，反而勢兇夾狼的進攻，完全未有顧及自己的偶像身份，全程豁出去，有網民笑言她可以參加MMA（綜合格鬥），更有網民叫她快去東京參加奧運玩柔道為國爭光！