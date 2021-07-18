康城電影節　史上第2個女導演奪金棕櫚獎

《第74屆康城電影節》公布賽果，法國女導演Julia Ducournau憑自編自導的法國/比利時電影《Titane》奪得最高榮譽金棕櫚獎，成為史上第2個奪得此殊榮的女導演。女導演Jane Campion於28年前憑《鋼琴別戀》（The Piano）奪得金棕櫚獎。

宣布賽果時發生一段烏龍，擔任評審團主席的美國導演史碧奇李（Spike Lee）聽到司儀用法文叫他宣布「第一個獎」，他誤以為要宣布「第一名」，一開始已經公布《Titane》得獎，令現場觀眾摸不著頭腦，要司儀解圍扮冇事。

其後史碧奇李道歉，表示：「我人生63年嚟學到人係可以得到第二次機會，依個係我第二次機會。我為搞衰咗道歉。我明白咁樣令到好多懸疑感冇咗，我冇心嘅。」但他幾乎再次犯錯預早公布金棕櫚獎，被司儀阻止，讓擔任頒獎嘉賓的美國女星莎朗史東（Sharon Stone）可以上台宣讀賽果。

【得獎名單】

金棕櫚獎：《Titane》（導演：Julia Ducournau）

評審團大獎：《A Hero》（導演：Asghar Farhadi）/《Compartment No. 6》（導演：Juho Kuosmanen）

評審團獎：《Ahed’s Knee》（導演：Nadav Lapid）/《Memoria》（導演：Apichatpong Weerasthakul）

最佳導演：Leos Carax《Annette》

最佳劇本：濱口龍介《Drive My Car》

最佳男主角：Caleb Landry Jones《Nitram》

最佳女主角：Renate Reinsve《The Worst Person In The World》

金攝影機獎：Antoneta Alamat Kusijanovic《Murina》

最佳短片：唐藝《天下烏鴉》