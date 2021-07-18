東方日報C1：炎明熹膺票后勢奪冠　姚焯菲黑面爆內訌！

無綫歌唱選秀真人騷節目《聲夢傳奇》進入白熱化階段，昨晚一集誕生5強，分別是「人氣王」炎明熹（Gigi）、「國民初戀」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）及何晉樂。臨近決賽，Gigi與「死敵」Chantel鬧出「內訌」，事緣前者成為學員內部所選的「票后」，她本人則睇好Yumi奪冠，完全當Chantel冇到，令她當堂扁嘴兼黑面！

《聲夢》昨晚播出準決賽，Gigi、Chantel、Yumi、文凱婷、冼靖峰及何晉樂進入生死戰，爭入5強。經過比試後，最後文凱婷被Foul走，其餘5人進身明日的決賽爭冠軍。據知決賽當晚身為「星級舞台指導」的張敬軒不會到場，將交由重量級歌手莫文蔚接棒。

而《聲夢》官方頻道上載一段由15位學員搶先選出心水冠軍的片段，當中Gigi以10票大比數拋離Chantel，成為學員心目中的「冠軍」，Archie則以2票成為「亞軍」。Chantel與Yumi一同訪問「票后」Gigi有何感想，期間Chantel讚Gigi大突破，又問她睇好誰奪冠，Gigi衝口而出揀選Yumi，大讚對方唱歌有吸引力、跳舞夠吸睛，氹得Yumi笑到挨在她身上，Chantel聽到卻扁晒嘴，又「喊晒口」問到：「點解你唔揀我？」片段尾聲，Yumi與Gigi一唱一和，指Chantel是「國民初戀」肯定會贏，但搞到她黑晒面，似乎未到決賽已率先「內訌」！

暗嘲經驗不足？

昨日Gigi與Yumi孖公仔偕其餘4位學員蔡愷穎、潘靜文、張馳豪及孫漢霖出席活動，吸引數百粉絲撐場，Chantel則缺席。對於沒有揀Chantel為冠軍，Gigi解釋：「因為佢好少參賽，甚至好似冇，佢要累積經驗，一齊進步變得更好。」問到當選「票后」，對奪冠是否更有信心？她謙稱：「呢個階段個個隊友都有信心。」獲Gigi睇好的Yumi則表示：「去到呢個階段冇話想唔想攞獎，依家已經好滿足、好開心，會享受喺台上做好自己。」

Yumi練歌等開騷

2人現時似乎很熟落，Yumi笑說：「其實我本身同Windy、Chantel最Friend，但分組唔知係咪想拆散我哋，想我哋同其他隊友熟啲。我一開始同Gigi唔係咁熟，但之後經歷淘汰戰，有啲朋友離開咗比賽，所以依家都幾Friend。」她們強調友誼第一、比賽第二，Yumi續說：「我哋15個參賽者一齊經歷好多嘢，攞唔攞獎都會Keep住關係。」Gigi亦表示：「我哋友誼增進咗好多，唔想因為攞獎而破壞關係。」講到《聲夢》一班學員與導師將於8月在麥花臣場館開騷，她們聞言大表驚訝：「真係㗎？好開心！一定會加緊練習。」

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