《盛．舞者》操到傷脊椎　陳苑澄最驚冇仔生

前女子組合As One成員陳苑澄（Tania）於無綫節目《盛．舞者》中，雖其加入的狄易達隊未能成功打入決賽，但自節目播出後，Tania的舞技一直備受讚賞，甚具實力！Tania回想初初參賽，笑言是「無心插柳」，只是朋友鼓勵下才作嘗試，但當知獲選後，即進入狀態，狂操舞步備戰：「雖然我有舞蹈底子，但都有段時間冇練，唔想拍嘅時候表現唔好，所以要落力去操番。」

由於太過投入操練，Tania坦言比賽前弄傷了脊椎尾骨舊患，令她一度很迷茫：「比賽前突然舊患好痹痛，連踎低都踎唔到，當時真係勁驚，好彩本身都有個相熟嘅中醫，幫我喺尾骨度放咗3日血，之後痹痛亦慢慢消失。」

因當年整親，醫生已指可能對將來佗B會有所影響，如今舊患復發，對於11月便會結婚的Tania來說，可謂驚上加驚，她謂：「之前都冇諗過呢個問題，但依家愈諗愈驚，好彩都冇乜事，慢慢調理番。（未來老公係咪好擔心？）佢之前見我用咁多時間去練習都已經有啲微言，當然亦會擔心我太辛苦，但之後佢都明白我，亦覺得係婚前最後一擊去追夢，所以都由詐型變支持。」

雖然最終未能打入決賽，但Tania直言能夠跟一班舞壇高手作賽，令她獲益良多，亦很感謝狄易達選她為組員，兩人雖已認識多年，但今次比賽令兩人加深認識：「佢（狄易達）原來諗嘢嘅方向同我好似，大家都入行一段日子，亦都為自己嘅演藝事業落力打拚過，都可以話冇乜遺憾，依家最想都係做一啲實事，教導一啲舞壇新血，佢嘅舞蹈學校好成功，我亦都有開班教小朋友，希望為培育舞界人才出一分力。」

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