【心理測驗】選一支流露個性的的飲品

天氣熱到暈，烈日高高掛，在室外光是站着都汗流不止，體內水分不斷流失，自然容易口渴，走進商店見到雪櫃內琳瑯滿目的飲品，你的首選又會是甚麼呢？原來從解渴飲品的選擇，可以看出一個人的個性，不如一齊玩下啦！

【問題】

你正走在街上，突然覺得非常口渴，經過路邊的商店，你會選擇買以下哪款飲品？

A.清水

B.汽水

C.奶茶

D.果汁

E.茶類

【結果分析】

A.戒備心較重

選擇清水的你個性成熟而穩重，習慣凡事三思而後行，每個言行都深思熟慮，對別人的防備心很強。有時候會因而被人誤會成個性深沉、有心計，難以接近；但其實這些只是你的自我保護模式，並沒有害人之心。如果你想和別人親近一點，不妨嘗試隨意一點，多跟別人交流。

B.欠缺防備心

你的選擇顯示個性單純無機心，常拿出一顆真心對待別人，凡事總為別人着想，相當熱心助人。善於幫朋友解決煩惱和問題的你，在朋友圈中相當受歡迎，很容易得到別人的信任。不過要謹記防人之心不可無，免得別人利用你的善良而不自知。

C.爽朗又幽默

奶茶這個選擇代表你的個性活潑又風趣，是朋友中的開心果，別人跟你相處會感到輕鬆自在。即使是面對陌生人，你亦游刃有余，不會尷尬、冷場。但亦因為個性過於大情大性，給人一種不穩重的感覺，令朋友不敢與你坦露心事。如果想別人與你敞開心扉，可試着表現得內斂一些，多聆聽別人的說話。

D.自然不做作

個性天真可愛，你在朋友和家人眼中是一個不折不扣的大細路，不太會掩飾自己的情緒，身邊人有意無意的遷就你。不過時間一久，難免會落下刁蠻任性的印象，如果想要維持自己的好人緣就要適當地控制自己的情緒，收斂一下你的壞脾氣。

E.缺乏存在感

天性內向低調，習慣呆在固有的社交圈子，不愛出風頭，因此存在感較低，容易被忽略。與不熟悉的人交往會感到害羞、不自然，錯失了結交新朋友的機會。如果想要拓寬自己的社交圈子，一定改變自己，多參加聚會，嘗試主動和別人搭話。