扮「紫薇」都係錯？「小林心如」爆喊隨時畀人告

1998年劇集《還珠格格》成功捧紅趙薇、林心如、范冰冰等，翻拍嘅「小燕子」黃奕亦相繼走紅，真係邊個扮邊個紅咁滯！近日就有位網紅因為模仿林心如飾演嘅「紫薇」一角而紅到持續上熱搜，點知人紅真係多是非，呢位「小林心如」就被律師稱「紫薇」雖然係電視劇角色，但佢模仿對象實際上係林心如表演嘅形象，肖像權歸屬林心如，有侵權風險！

前晚（16日）呢位「小林心如」就開直播，當時有網友發現佢不僅將用戶名「小林心如」改成「夏紫微」，直播形象亦有變化，佢卸走「紫薇」標誌性髮飾、服裝，穿上時裝見人。直播過程中，有網友提及此事，佢就直言近期可能都唔會做「紫薇」造型，而佢同另一主播「小燕子」連線時，更直接話畀對方知自己唔可以再着古裝，亦無法用「紫薇」聲、口氣向網友要禮物。

「小林心如」更改用戶名後，當晚直播觀看人數暴跌，就連之前相熟嘅當紅主播都拒絕同佢連線，逼到佢喺直播間哽咽落淚。直播結束後，佢亦發文道：「如果人生沒有挫折，就沒有輝煌」、「人生的路上，我們都會遇到苦難和挫折，為有勇敢面對，迎難而上，才有翻盤的可能，加油」等說話，網友就擔心唔知係咪佢已經畀人告，所以先咁避忌。