同姚焯菲有得揮！17歲混血少女獲封最想私藏初戀臉

「初戀難忘，初次心痛」真係歌都有唱啦，相信大家都經歷過初戀，唔知你心中理想嘅對象係點嘅樣？最近《聲夢傳奇》參賽者14歲嘅姚焯菲（Chantel），翻唱陳百強經典歌曲《戀愛預告》一炮而紅，依家以經超過344萬瀏覽，好多人都話聽到搵番初戀感覺，仲封佢做「國民初戀」！外表夠Pure夠True嘅佢，笑起上嚟又夠Sweet嘅佢，連飲啖水都散發濃濃仙氣，有網友話佢飲出初戀感覺添，直頭係Girlfriendable！

15歲獲選美比賽冠軍

要數有初戀Feel嘅女仔，又點可以少得出名美少女多嘅日本呢！17歲混血美少女嵐莉菜，擁有5個國家血統，佢爸爸有伊朗、伊拉克同俄羅斯血統，媽媽就有德國同日本嘅基因，強大嘅混血基因令佢五官似公仔般精緻，佢除咗有外國人嘅立體輪廓，亦有亞洲女性嘅魅力，加上一雙水汪汪嘅大眼睛，清純嘅外表，同甜美嘅笑容，令人一見着迷，見到佢就好似搵番初戀感覺，網民仲話佢美貌勝天使添，因而獲封為最想私藏嘅初戀臉！佢15歲嗰陣就已經贏得日本「2020 Miss ID」美少女選拔大賽冠軍，一舉成名，火速走紅！

創立自家品牌吸金

其實嵐莉菜早喺12歲嗰陣就曾亮相電視節目，當時可愛形象，已經令人留下深刻印象，依家身高1米63嘅佢，長得亭亭玉立，成為日本時尚雜誌嘅專屬模特兒，喺社交網超過8萬粉絲，加上年紀輕輕嘅佢已經學識點搵錢，佢除咗做Model賺錢，仲創立自己個人時裝品牌，密密吸金，睇嚟好快就成為「小富婆」啦！

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