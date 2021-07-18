神話上《認哥》談不和傳聞：沉迷社交網就係咁可怕

神話成員Andy與Junjin在《認識的哥哥》中提及Eric與Dong Wan鬧不和的風波。

韓國JTBC節目《認識的哥哥》昨晚播出新一集，該集是男團Super Junior成員希澈與女團TWICE成員Momo分手後首度參與錄影，主持姜虎東一開始便問希澈：「你剪頭髮了嗎？」李秀根即附和道：「為甚麼面色這麼差？你塊面好白，剪頭髮就是代表有心境變化。」徐章勛則安慰他說：「要振作起來，努力做要做的事。」希澈便回答：「當然要努力做啦。」

節目請來元祖男團神話成員Junjin與Andy、女星尹恩惠及簡美妍擔任嘉賓，期間Junjin與Andy就談到隊長Eric與成員Dong Wan鬧不和的風波，當時Eric在社交網公開批評Dong Wan，最後要由Andy做「和事佬」，事件才告一段落，談到當時的情況，Andy說：「我本來很少用社交網，當時收到公司的電話，知道兩個人起爭執，第二日我便安排兩個人見面。」他指後來才知道兩個人鬧不和只是因為很小的事，但因為總是不即時解決，導致誤會變得愈來愈大。

Junjin則說：「本來就是很小的事，只要通一次電話就可以解決的問題，所以沉迷社交網就是那麼可怕的事。」隊中年紀最小的Andy亦說：「只要打電話就可以解決到，為甚麼要這樣為難弟弟？」

至於尹恩惠當年拍節目《X-Man》時曾與男星金鐘國傳緋聞，金鐘國雙手掩住尹恩惠耳朵的場面引起不少網民討論，尹恩惠就坦言當時的確有感到心動：「好多人都問我們是否真的交往，連父母都問過我，甚至很支持我們。」