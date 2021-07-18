「黑寡婦妹妹」Florence Pugh大21年男友準備好求婚

於漫威超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）飾演「黑寡婦妹妹」的25歲英國女星Florence Pugh，與46歲美國男星Zach Braff拍拖2年，有機會好事近！

據稱Zach上年9月飛到英國，與Florence的父母Clinton Pugh與Deborah Mackin首次見面，獲得未來外父外母歡心與認同。知情者透露：「Zach目前未求婚原因，係想肯定Florence會講我願意先。」

Zach曾與美國女歌手Mandy Moore、美國女星祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）與美國女星姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）等拍拖，不過知情者指他對Florence特別認真：「佢對Florence完全唔同，唔單止去英國同女方屋企人見面，仲畀女方搬入自己洛杉磯寓所同居。佢對之前女朋友冇試過咁，待遇係差天共地，佢好清楚顯示自己已經準備好成家立室，尤其佢哋已經到咗穩定期，冇想殺死對方。」

網友曾批評Florence與大21年的男人拍拖，但她未有退縮，反駁表示：「我唔使你哋話我聽我應該愛同唔應該愛咩人。而我自己亦永遠唔會叫其他人可以同唔可以愛咩人。」