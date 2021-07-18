黑寡婦接班人　Florence Plug百變穿搭

等了又等，漫威電影《黑寡婦》（Black Widow）近日終於上映！如果你有睇開漫威系列電影，大概也知道這是主角Scarlett Johansson告別漫威之作！作為粉絲雖然不捨，但幸好電影中飾演黑寡婦「接班人」Yelena Belova的Florence Pugh表現精彩，雖然略顯豐腴的身材曾被黑粉抨擊，但她卻樂於做自己，堅持以運動和飲食維持健康體態，幕前幕後穿搭及妝容，都充滿個性和自信美，十分亮眼！

鄰家女孩穿搭

18歲已出道、並先後演出過《The Falling》、《Lady Macbeth》、《Fighting with My Family》、《Little Women》及近作《黑寡婦》的Florence Pugh雖然演出經驗豐富，但畢竟是25歲的年輕女孩，所以在卸下華衣美服的私生活中，總是以簡單Print Tee、衞衣、牛仔褲及工人褲等Casual Wear示人。配以淡妝或素顏，一如鄰家女孩般青春可愛、平易近人。

輕鬆駕馭華麗造型

除了青春造型無敵，Florence的華麗Look亦同樣吸睛！從其社交網照片可見有少少肉地的她，換上各式華麗裝束後，盡顯驕人曲線。也全靠造型師的功勞，為她挑選的不全是小黑裙，而是亮眼的桃紅、寶石藍或粉紫色晚裝裙，配以泡泡袖、吊帶、露肩、Ruffles設計，讓其形象性感得來帶點個人性格，活力中顯優雅。

可甜可鹽、妝容百變

性格爽朗的Florence平日固然喜歡做自己，愛以素顏或淡妝示人，但當她轉至工作Mode時，就會敬業地嘗示不同風格妝容，：充滿80年代氣息的藍色眼影加側馬尾、搖滾藍色唇、簡潔派對妝等等，都難不到濃眉大眼、五官輪廓分明的她，絕對是可甜可鹽、妝容百變的代表人物。

拒絕減肥、熱愛健身

有性格的Florence即使面對網上酸民批評她不及戲中的姐姐Scarlett Johansson身材好，也毫不賣帳，更高EQ的回答：「比起關注我大腿的周長，不如從電影帶點收穫走吧！」雖然堅拒按照傳統女星的做法，為拍戲減肥和挨餓，但不代表她不追求體態美；相反她會勤做運動，每次健身都會鍛煉腹肌、臀部和大腿肌肉，另加30分鐘帶氧訓練，因此她的線條看起來總是緊實有彈性的。

飲食方面，她只挑健康食物來吃，例如：蛋白、果汁配多士早餐、沙律午餐及燒雞伴蔬菜作晚餐。偶爾又會獎勵自己吃一點甜食，淡化一下健康飲食的怠倦感。由此可見，Florence即使沒有瘋狂節食，卻也不會放縱地讓自己亂吃。如此有主見、不隨波逐流的性格，又怎會不討粉絲歡心？